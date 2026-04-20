El chatbot de OpenAI, desarrollado por la compañía de Sam Altman, ha experimentado una interrupción en su servicio este lunes, impidiendo el procesamiento de consultas y la generación de imágenes tanto en su versión web como en la aplicación móvil.

La inteligencia artificial más utilizada del mundo, ChatGPT, ha sufrido una caída generalizada que ha afectado de forma notable a los usuarios en España. La incidencia, que comenzó a registrarse en torno a las 16:20 hora peninsular, ha dejado al chatbot fuera de servicio a nivel mundial, impidiendo que la herramienta responda a las consultas de los usuarios o realice tareas habituales como la creación de imágenes.

Según los datos proporcionados por Downdetector, el portal especializado en el rastreo en tiempo real de fallos en servicios digitales, el volumen de reportes aumentó significativamente durante la tarde. Los problemas técnicos no se han limitado a una plataforma específica, sino que han tenido un alcance global, afectando tanto a la interfaz web como a la aplicación para dispositivos móviles.

Problemas en la carga y el servicio Business

Al intentar realizar cualquier interacción, el sistema devuelve un mensaje de error persistente: «El mensaje mmm… algo parece haber salido mal», confirmando la imposibilidad de cargar las respuestas. Por su parte, la compañía dirigida por Sam Altman ha reconocido oficialmente la situación a través de su página de estado, donde ha señalado que «los usuarios no pueden cargar ChatGPT y Codex».

Asimismo, OpenAI ha advertido de que los clientes de ChatGPT Business podrían experimentar dificultades adicionales. En concreto, se han reportado problemas tras la actualización o la incorporación de nuevos puestos de trabajo en la plataforma, con una duración estimada de hasta una hora de afectación.

Restablecimiento progresivo del servicio

A pesar de que la incidencia se ha prolongado durante la tarde, hacia las 17:40 horas se ha comenzado a observar una recuperación parcial de la operatividad en algunos terminales, si bien la compañía ha confirmado que continúa investigando el origen del fallo para asegurar la estabilidad total del sistema.

En redes sociales como X (anteriormente Twitter), usuarios de diversos países han compartido su experiencia, confirmando que la interrupción ha tenido un carácter internacional. OpenAI mantiene el proceso de monitorización mientras trabaja en la resolución definitiva de esta incidencia técnica que ha paralizado el uso de su inteligencia artificial de referencia.