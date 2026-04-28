WhatsApp prepara uno de los cambios más importantes en su sistema de copias de seguridad. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, trabaja en una futura actualización que permitiría guardar los chats en una nube propia de WhatsApp, reduciendo así la dependencia de servicios externos como Google Drive en Android o iCloud en iPhone.

La novedad, todavía en fase de desarrollo, busca ofrecer a los usuarios una experiencia más integrada, segura y sencilla a la hora de conservar sus conversaciones, fotos, vídeos y archivos compartidos.

WhatsApp quiere una nube propia para las copias de seguridad

Hasta ahora, las copias de seguridad de WhatsApp dependen del sistema operativo y del servicio asociado a cada móvil. En Android, lo habitual es utilizar Google Drive; en iOS, iCloud. Esto provoca que muchos usuarios vean cómo sus copias ocupan una parte importante del almacenamiento disponible en esas plataformas.

Según la información adelantada por WABetaInfo, WhatsApp estaría desarrollando un proveedor propio de almacenamiento en la nube. La idea es que los usuarios puedan guardar sus copias directamente en una infraestructura nativa de la aplicación, sin depender exclusivamente de terceros.

Este movimiento permitiría a Meta controlar mejor la experiencia de uso y ofrecer una solución más homogénea entre dispositivos y sistemas operativos.

Menos dependencia de Google Drive e iCloud

Uno de los grandes problemas actuales de las copias de seguridad es el espacio. Con el paso del tiempo, WhatsApp acumula una gran cantidad de información: conversaciones, audios, imágenes, documentos y vídeos. Todo ese contenido puede ocupar varios gigas y saturar rápidamente el almacenamiento gratuito de Google Drive o iCloud.

Cuando ese espacio se agota, el usuario tiene pocas opciones: borrar archivos, eliminar copias antiguas o pagar por más almacenamiento. Con una nube propia, WhatsApp podría ofrecer una alternativa específica para sus copias de seguridad y liberar espacio en otros servicios.

Cuánto almacenamiento podría ofrecer WhatsApp

Aunque la función aún no ha sido anunciada oficialmente de forma definitiva, las primeras informaciones apuntan a que WhatsApp podría ofrecer un plan gratuito con 2 GB de almacenamiento en su nube propia.

Además, también se estudia la posibilidad de ampliar ese espacio mediante un plan de pago de hasta 50 GB, con un precio inicial que se situaría en torno a 0,99 dólares. Estos datos podrían cambiar antes del lanzamiento oficial, ya que la herramienta sigue en desarrollo.

Copias de seguridad con cifrado obligatorio

La seguridad será uno de los puntos clave de esta nueva función. WhatsApp pretende que las copias almacenadas en su nube nativa cuenten con cifrado de extremo a extremo obligatorio, lo que reforzaría la protección de los datos guardados.

La opción estándar sería el cifrado mediante clave de acceso, aunque los usuarios también podrían elegir otros métodos, como una contraseña personalizada o una clave de cifrado de 64 dígitos.

Con este sistema, WhatsApp busca garantizar que solo el usuario pueda acceder al contenido de su copia de seguridad, incluso si los archivos están almacenados en la nube.

Por qué este cambio es importante para los usuarios

El cambio puede ser especialmente relevante para quienes conservan años de conversaciones y no quieren perder chats importantes al cambiar de teléfono. También puede facilitar la transferencia de datos entre dispositivos y reducir los problemas asociados al almacenamiento externo.

Además, una nube propia permitiría a WhatsApp gestionar mejor los avisos de espacio disponible, las restauraciones de chats y la seguridad de las copias, sin depender de configuraciones externas de Google o Apple.

Una función todavía en desarrollo

Por ahora, la nueva nube de WhatsApp para copias de seguridad no está disponible para todos los usuarios. La función se encuentra en fase de desarrollo y podría llegar en una futura actualización de la aplicación.

Como ocurre con otras novedades de WhatsApp, sus características finales pueden variar antes del lanzamiento. Aun así, el proyecto apunta a un cambio importante en la forma en la que millones de usuarios guardan y recuperan sus conversaciones.

WhatsApp refuerza su apuesta por la seguridad

Este movimiento encaja con la estrategia de WhatsApp de reforzar la privacidad y mejorar la experiencia de uso. Tras introducir funciones como la transferencia de chats entre sistemas operativos o la posibilidad de usar varias cuentas, la compañía busca ahora mejorar uno de los aspectos más sensibles de la aplicación: la protección de las copias de seguridad.

Si finalmente se implementa, la nube propia de WhatsApp podría convertirse en una de las novedades más útiles para quienes usan la aplicación a diario y quieren conservar sus datos sin depender por completo de Google Drive o iCloud.