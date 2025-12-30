La Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado una nueva convocatoria de empleo público destinada a reforzar las labores de control, vigilancia y protección del consumidor. En concreto, se trata de una plaza de agente de Inspección, que se cubrirá mediante el sistema de oposición libre.

Las bases reguladoras han sido aprobadas mediante decreto del consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, con fecha 22 de diciembre de 2025. Esta plaza forma parte de la Oferta de Empleo Público de 2024 y está encuadrada en el Grupo C, Subgrupo C1, por lo que se exige estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.

La convocatoria fue previamente informada a las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, celebrada el pasado 26 de noviembre.

Características del puesto y requisitos

La plaza de agente de Inspección pertenece a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, y tiene como objetivo garantizar la salud pública y la defensa de los derechos de los consumidores en la ciudad.

Para poder participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea.

Haber cumplido 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa.

Poseer el título de Bachiller, Técnico o equivalente.

No padecer enfermedades o limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el desempeño del puesto.

No haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario.

Estos requisitos deberán cumplirse al finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento del nombramiento.

Plazo de solicitudes y tasas

El plazo de presentación será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La tasa por derechos de examen asciende a 16,18 euros, debiendo adjuntarse el justificante de pago junto a la solicitud. El ingreso podrá realizarse mediante transferencia o directamente en la cuenta bancaria del BBVA, indicando el concepto correspondiente.

Existen exenciones y bonificaciones, entre ellas:

Demandantes de empleo en determinadas condiciones.

Víctimas de violencia de género.

Personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Bonificación del 50% para miembros de familias numerosas.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán ajustarse al modelo oficial (Anexo II), ir dirigidas al presidente de la Ciudad de Ceuta y acompañarse de una fotocopia del DNI.

Podrán presentarse en los registros oficiales de la Ciudad (Ceuta Center, Morro y El Príncipe), con cita previa, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

Sistema de oposición: dos ejercicios eliminatorios

El proceso selectivo constará de dos pruebas eliminatorias:

Primer ejercicio (teórico) : desarrollo por escrito de dos temas, uno de cada grupo del temario, elegidos al azar. La duración máxima será de tres horas y se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 en cada tema.

: desarrollo por escrito de dos temas, uno de cada grupo del temario, elegidos al azar. La duración máxima será de tres horas y se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 en cada tema. Segundo ejercicio (práctico): resolución de un supuesto teórico-práctico relacionado con las funciones del puesto. También tendrá una duración máxima de tres horas y exigirá una puntuación mínima de 5 puntos.

La calificación final será la media aritmética de ambos ejercicios. En caso de empate, se atenderá a la mayor puntuación del primer ejercicio y, de persistir, se resolverá por sorteo.

Temario y desarrollo del proceso

El temario consta de al menos 40 temas, divididos en dos bloques. El primero aborda materias generales de Función Pública y procedimiento administrativo, mientras que el segundo se centra en contenidos específicos de inspección, como protección del consumidor, seguridad de productos, etiquetado, contratos, garantías y régimen sancionador.

La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el BOCCE, abriendo un plazo de diez días hábiles para subsanar errores. El Tribunal Calificador estará compuesto por siete miembros y comenzará las actuaciones por los aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra U.

Una vez finalizado el proceso, el aspirante que supere la oposición será nombrado funcionario de carrera de la Ciudad Autónoma de Ceuta, debiendo presentar la documentación requerida en el plazo establecido y tomar posesión del cargo tras su nombramiento oficial.