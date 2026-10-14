La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, fue entrevistada por Susanna Griso en el programa ‘Espejo Público’, donde se abordaron temas de actualidad política y personal. Griso preguntó a Mínguez sobre el ‘holding’ inmobiliario de su pareja, Sergi Velez, quien posee decenas de pisos en alquiler, y sobre las tres propiedades que ella misma tiene.

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La entrevista se tornó tensa cuando Griso insistió en el tema del patrimonio inmobiliario de Velez, en un contexto donde el PSOE ha criticado a los fondos buitre. Mínguez defendió que la empresa de su pareja cumple con la legalidad vigente en Cataluña y que se dedica al alquiler, respetando las normativas de zonas tensionadas.

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Preguntas sobre la gestión de la vivienda

Griso también cuestionó a Mínguez sobre la coherencia del PSOE en materia de vivienda, recordando declaraciones pasadas de miembros del partido sobre empresas similares. Mínguez respondió que el ataque personal es lo peor en política y defendió que la empresa de su pareja no actúa de manera ilegal.

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La portavoz del PSOE insistió en que las críticas hacia su pareja eran un ataque personal y desvió el foco hacia la política de vivienda del partido, que busca limitar la especulación y proteger a los inquilinos.

Cuestiones políticas y tensiones

Además de las preguntas sobre el patrimonio, Griso interrogó a Mínguez sobre por qué el presidente Pedro Sánchez ocultó la presencia de barcos marroquíes en aguas españolas durante 74 días y sobre la decisión del Tribunal Supremo respecto al derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos. Mínguez defendió la postura del Gobierno en estos asuntos.

La entrevista concluyó con Mínguez reiterando su compromiso con el derecho a la vivienda y criticando la especulación inmobiliaria. Griso cerró el segmento señalando que, aunque Velez no sea un fondo buitre, su ‘holding’ lo clasifica como un gran tenedor de propiedades.