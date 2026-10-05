El fundador de World Central Kitchen replica al ministro de Transportes tras ser calificado como «cuñado» en redes sociales a raíz de sus críticas a las medidas gubernamentales de vivienda.

El ámbito político y social en España ha registrado un tenso enfrentamiento en plataformas digitales entre el chef José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen —organización volcada en la distribución de alimentos en zonas de catástrofe y conflictos armados a nivel global—, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El intercambio de declaraciones se desencadenó a raíz de unas valoraciones realizadas por el cocinero asturiano en una entrevista concedida al diario El Mundo, en la que analizó la actual crisis de la vivienda en el país y cuestionó la eficacia de la acción gubernamental en dicha materia.

Lee tambien: Ayuso responde a las amenazas con su foto tachada en Sol y señala a la «ultraizquierda»: «Sánchez ha decidido llevar a España a la revolución»

En sus manifestaciones periodísticas, José Andrés tildó las recientes medidas ejecutadas por el Gobierno de España de ser meros «parches», argumentando de forma crítica que existen «políticos que intentan crear decretos y soluciones cuando no tienen la preparación ni el conocimiento» necesarios para abordar la problemática de la vivienda. La postura del gastrónomo motivó la reacción inmediata del miembro del Ejecutivo central a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), en un mensaje en el que profirió descalificaciones directas hacia el fundador de la entidad humanitaria.

El descalificativo de Óscar Puente en redes sociales

La respuesta institucional del ministro de Transportes no tardó en producirse mediante su perfil público en la citada red social. Óscar Puente criticó el enfoque informativo del medio periodístico y desacreditó el criterio del cocinero español utilizando términos despectivos. En su publicación, el integrante del Gabinete gubernamental afirmó: «El Mundo siempre se agarra a las autoridades en la materia. Hoy tocaba el cuñado en Chef que ha hecho uno de los ridículos más antológicos que recuerdo en esta red social».

Lee tambien: Óscar Puente responde a Feijóo por sus críticas sobre Ceuta y Melilla: “Si eso pasase, tú le darías las gracias a Trump”

El Mundo siempre se agarra a las autoridades en la materia. Hoy tocaba el cuñado en Chef que ha hecho uno de los ridículos más antológicos que recuerdo en esta red social. https://t.co/MXSaVwubRf — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 3, 2026

El pronunciamiento del ministro, lejos de dar por zanjada la discrepancia sobre las políticas de vivienda y la capacitación de los responsables públicos, generó una réplica inmediata por parte del cocinero. José Andrés optó por responder al comentario de Óscar Puente desde un tono formal, declinando entrar en el terreno de la descalificación personal y centrando su argumento en las competencias directas de la cartera ministerial de Transportes.

Sr. Ministro, dedíquese a conseguir que los transportes públicos funcionen. En Ucrania, en plena guerra, he visto trenes funcionar con una puntualidad que aquí echamos de menos. En el Campo de Gibraltar miles de ciudadanos siguen sin conexiones ferroviarias fiables y con… https://t.co/FrhTusQE9B — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) October 4, 2026

José Andrés cuestiona la puntualidad y la fiabilidad de las conexiones ferroviarias

En su contestación, el responsable de World Central Kitchen emplazó directamente al ministro a focalizar sus esfuerzos en las responsabilidades de su cargo ejecutivo. «Sr. Ministro, dedíquese a conseguir que los transportes públicos funcionen», le espetó José Andrés, apelando además a su experiencia internacional sobre el terreno en contextos de crisis para contrastar el servicio público. «En Ucrania, en plena guerra, he visto trenes funcionar con una puntualidad que aquí echamos de menos», señaló el cocinero en su mensaje.

Para fundamentar sus deficiencias sobre la red de transportes en España, el chef hizo referencia a puntos geográficos concretos del territorio nacional donde persisten problemas de movilidad e infraestructuras. «En el Campo de Gibraltar miles de ciudadanos siguen sin conexiones ferroviarias fiables y con carreteras por toda España cada vez más peligrosas», ejemplificó José Andrés respecto a la situación que atraviesan los usuarios del transporte público y las vías de circulación.

Un reclamo final a la gestión del Ministerio de Transportes

A modo de conclusión en su respuesta pública, el cocinero asturiano restó trascendencia a los insultos vertidos por el ministro, situando la exigencia en la rendición de cuentas del puesto gubernamental. «Puede llamarme ‘cuñado’, hacer bromas o faltarme al respeto. Es lo de menos. Lo importante es que usted es el ministro y responde por su gestión», remarcó de manera tajante el fundador de la ONG.

Finalmente, José Andrés cerró su réplica reclamando un cambio en la estrategia de comunicación y en la acción de gobierno del titular del departamento de Transportes: «Menos X y mejor transporte público. Y si no sabe hacerlo, deje paso a quien pueda. Gracias», sentenció, fijando una postura de exigencia hacia la labor institucional frente al uso de las redes sociales por parte de los cargos públicos.