Felipe VI y Letizia han marcado un hito al ser los primeros monarcas de la modernidad en pernoctar en Ceuta. Tras una jornada histórica en la ciudad autónoma, los reyes continúan su recorrido por el mapa autonómico español con una visita a Melilla este miércoles.

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La visita a Melilla se produce casi 19 años después de la última realizada por los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía. Durante su estancia, Felipe VI y Letizia recibirán la llave de oro de la ciudad de manos del presidente Juan José Imbroda en el Palacio de la Asamblea. Posteriormente, se dirigirán a la céntrica Plaza de España para encontrarse con miles de personas que les darán la bienvenida.

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Actos en Melilla

Por la tarde, los reyes visitarán el colegio Pintor Eduardo Morillas y, posteriormente, se trasladarán al hotel Melilla Puerto. Allí, recibirán a representantes de la sociedad melillense y a líderes de la mesa Interconfesional, que incluye a portavoces de las principales religiones de la ciudad autónoma. En este encuentro, el rey Felipe VI pronunciará un discurso.

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En vísperas de esta visita, el monarca destacó que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional de España. Subrayó que la soberanía y la integridad territorial del país no son negociables y que es obligación de todos su defensa y preservación, en un contexto en el que Marruecos reclama la soberanía de ambas ciudades.

Preparativos y ambiente en Melilla

Melilla ha finalizado los preparativos para la visita real con la inauguración de la Plaza de España, tras dos años de obras. Este lugar será el epicentro de la congregación de ciudadanos que recibirán a los monarcas. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado el día como «grandísimo» y ha señalado que supone un antes y un después para la sociedad melillense.

Con motivo de la visita de Felipe VI y Letizia, la ciudad autónoma ha distribuido octavillas y panfletos en comercios y ha organizado una exposición fotográfica. Esta muestra, ubicada en una calle céntrica, incluye imágenes de los reyes, la princesa Leonor y la reina Sofía, quien visitó Melilla en 2025 en un acto del Banco de Alimentos.