El incidente se trasladó a la calle del Carmen, donde las increpaciones y proclamas degeneraron en empujones y la caída al suelo del equipo de grabación de su medio.

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MADRID — Momentos de elevada tensión en el centro de la capital. El agitador y comunicador Vito Quiles ha tenido que abandonar a toda prisa la Puerta del Sol escoltado por agentes de la Policía Municipal, tras registrarse un enfrentamiento físico entre su equipo y varios manifestantes integrados en la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaza madrileña.

El altercado comenzó cuando Quiles y su equipo acudieron al punto de protesta para grabar contenido. La presencia del comunicador provocó una reacción inmediata entre los concentrados, que comenzaron a lanzar consignas y cánticos como «no pasarán» o «fuera fascistas de nuestros barrios». La confrontación fue escalando a medida que el grupo abandonaba la plaza en dirección a la adyacente calle del Carmen, pasando de las increpaciones verbales a los empujones y enfrentamientos directos entre manifestantes, el personal de seguridad que acompañaba a Quiles y miembros de su equipo.

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Daños al equipo de grabación y desalojo policial

Durante el tumulto registrado en la calle del Carmen, uno de los manifestantes tiró al suelo el equipo técnico del operador de cámara del medio EDA TV, para el que trabaja Quiles, interrumpiendo la grabación en medio de un fuerte forcejeo.

Ante el aumento de la agresividad y el riesgo de agresiones mayores, efectivos de la Policía Municipal intervinieron para abrir paso y escoltar a Quiles fuera del perímetro de la protesta a toda velocidad. Tras su salida, parte de los acampados celebró el desalojo del comunicador con cánticos antifascistas en una plaza que permanece ocupada tras las movilizaciones de los últimos días vinculadas a la crisis de la vivienda en la capital.