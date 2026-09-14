NUEVA YORK / MADRID. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aprovechará su desplazamiento a Nueva York la próxima semana con motivo de la Asamblea General de la ONU para mantener un encuentro bilaterial, el próximo 23 de septiembre, con el regidor neoyorquino, Zohran Mamdani. El coloquio económico, titulado Construyendo una economía para la mayoría, se celebrará en la residencia oficial de Gracie Mansion bajo la organización de la Global Progress Foundation —presidida por el propio Sánchez— y el equipo del alcalde.
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La cita supondrá el primer cara a cara entre ambos dirigentes y se enmarca en la estrategia del líder del Ejecutivo español para consolidar su perfil como referente y contrapeso internacional de la izquierda frente al presidente estadounidense Donald Trump. Mamdani, de 34 años y representante del ala más progresista del Partido Demócrata, mantiene una conocida confrontación política con la Casa Blanca, compartiendo con Sánchez duras críticas a la política exterior estadounidense, el gasto militar y la gestión del conflicto en Gaza.
Claves del choque político y los focos de tensión
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- Alineación ideológica: Tanto Sánchez como Mamdani se han mostrado abiertamente críticos con las directrices de Washington, utilizando posiciones afines en materia de política internacional y gasto público que los alejan de las tesis de Donald Trump.
- Desencuentros con la OTAN: La reunión se produce tras las recientes tensiones entre Madrid y Washington a cuenta del compromiso del 5% del PIB en materia de Defensa exigido por la Alianza Atlántica y rechazado por el Ejecutivo español.
- Divergencias geoestratégicas: El rechazo español al uso de las bases de Rota y Morón para operaciones en Oriente Medio y la posición crítica respecto a las acciones bélicas de Israel marcan el trasfondo diplomático del evento.