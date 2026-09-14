Dani Güiza ha confirmado el fallecimiento de su padre, Gabriel González, después de varias semanas acompañándolo durante su hospitalización. El exfutbolista atraviesa así otro duro golpe familiar tras la muerte de su madre en 2025.

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Dani Güiza ha comunicado el fallecimiento de su padre, Gabriel González, a través de sus redes sociales. El exjugador de la Selección Española ha compartido una imagen junto a su progenitor para despedirse de uno de los grandes apoyos de su vida.

La muerte se produce después de varias semanas de preocupación por el estado de salud de su padre, durante las que el futbolista permaneció junto a él en el hospital acompañado por su familia.

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Güiza había mostrado en las últimas semanas algunos momentos de la hospitalización de su padre y había trasladado mensajes de apoyo ante la complicada situación. “Papá, lucha hasta el final, por favor”, escribió recientemente junto a una imagen del ingreso.

Finalmente, el exdelantero confirmó la triste noticia con una fotografía en la que aparece dando un beso a su padre, una imagen que ya había utilizado anteriormente para informar sobre su estado de salud.

Este fallecimiento supone un nuevo golpe personal para Dani Güiza, que hace poco más de un año perdió también a su madre, Pepi Güiza, fallecida en marzo de 2025.

El exfutbolista ha optado por mantener en la intimidad los detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de su padre y no ha informado sobre la enfermedad que padecía.

Tras conocerse la noticia, numerosos compañeros de profesión y personas cercanas a la familia han trasladado mensajes de cariño y condolencias al exjugador gaditano.