El municipio jiennense de Villanueva del Arzobispo atraviesa horas de profunda conmoción tras confirmarse el fallecimiento de un bebé de 18 meses de edad. El trágico suceso se produjo después de que el menor se introdujera en la boca un puñado de habichuelas en un descuido mientras se encontraba en el establecimiento comercial que regentan sus progenitores en esta localidad.

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Los hechos se desencadenaron en la tienda familiar cuando el pequeño, que es el menor de cuatro hermanos, cogió las legumbres de un saco que permanecía a su alcance. Al percatarse de que el bebé se había metido las habichuelas en la boca, sus padres reaccionaron con rapidez y lo trasladaron de inmediato al centro de salud de Villanueva del Arzobispo, donde el equipo médico logró estabilizarlo en un primer momento.

Dada la gravedad de la situación, los servicios sanitarios solicitaron de urgencia la intervención del helicóptero del 061. La aeronave evacuó al menor hasta el hospital Reina Sofía de Córdoba, centro sanitario de referencia al que fue ingresado para ser sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida durante la operación, el bebé terminó falleciendo.

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