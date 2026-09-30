Una joven de 25 años, vecina de Bilbao, ha fallecido este miércoles en el Hospital Universitario de Navarra tras resultar herida el domingo durante el festejo del toro con soga de Lodosa.

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La joven de 25 años que resultó herida el pasado domingo durante el festejo del toro con soga de Lodosa ha fallecido este miércoles como consecuencia del traumatismo craneoencefálico que sufrió tras ser embestida por el animal.

El suceso ocurrió cuando el toro se introdujo en la zona de las gradas y los maderos y arremetió contra un grupo de espectadores. La joven se encontraba debajo de una escalera cuando fue alcanzada por el animal, que la lanzó por los aires.

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Tras el incidente, la mujer fue atendida junto a otra espectadora en el centro de salud de Lodosa y posteriormente trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde finalmente ha fallecido debido a la gravedad del golpe sufrido en la cabeza.

La joven era natural y vecina de Bilbao y, según la información facilitada, era espectadora habitual de este evento taurino y miembro de la Peña Lodosa por el Toro.

El Ayuntamiento de Lodosa ha trasladado sus condolencias a la familia de la fallecida y ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento.

El toro con soga es un festejo que se celebra en Lodosa durante varias semanas. La tradición se desarrolla desde el tercer fin de semana de septiembre, coincidiendo con las fiestas de Las Angustias, hasta el 12 de octubre, día del Pilar. Durante el evento, el toro recorre las calles de la localidad con una soga en los cuernos utilizada por un grupo de personas para tratar de controlarlo.