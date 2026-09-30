Chad Lowe, actor y hermano menor de Rob Lowe, ha comunicado la muerte de su hija Fiona Hepler Lowe, de 13 años, a través de un mensaje enviado por su entorno a la revista People.

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La familia de Chad Lowe ha anunciado el fallecimiento de Fiona Hepler Lowe, una de las tres hijas del actor estadounidense y de la productora Kim Painter. La adolescente tenía 13 años y era la hija mediana del matrimonio.

El comunicado difundido por el entorno del actor a la revista People recoge el dolor de la familia tras la pérdida de la joven. “Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona”, señala el mensaje, en el que la describen como una persona “cariñosa, inteligente, creativa” y con pasión por el baile.

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“Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían profundamente. De hecho, era la luz de nuestras vidas”, añade el comunicado familiar.

Chad Lowe y Kim Painter tienen tres hijas: Mabel, de 17 años; Fiona Hepler Lowe, de 13; y Nixie Barbara, de 10. El actor estuvo casado anteriormente con Hilary Swank, de quien se divorció en 2007.

La familia no ha informado sobre la causa del fallecimiento de Fiona. En el comunicado, sus allegados han pedido privacidad en estos momentos y han incluido una referencia a la línea de ayuda 988 Suicide & Crisis Lifeline para aquellas personas que estén atravesando dificultades relacionadas con la salud mental.

Chad Lowe, conocido por sus trabajos en producciones como Infiel o Melrose Place, es hermano menor del también actor Rob Lowe. El intérprete había compartido anteriormente momentos familiares junto a sus hijas, entre ellos una publicación en 2025 con motivo de la entrada de Fiona en la adolescencia, en la que escribió un mensaje de cariño hacia ella.