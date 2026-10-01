Ceuta ha sido escenario de una intervención rápida por parte del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tras el incendio de un contenedor.

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Los hechos ocurrieron en la plaza Teniente Reinoso, donde el personal del SEIS consiguió controlar las llamas de manera efectiva.

Gracias a su rápida actuación, evitaron que el fuego se propagara a otros contenedores situados en las inmediaciones.

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Este incidente alerta sobre la importancia de contar con un servicio de emergencia preparado ante situaciones de riesgo en el entorno urbano.

Asimismo, resalta la necesidad de fomentar una cultura de prevención y cuidado de los espacios públicos en Ceuta.

Los ciudadanos y comerciantes de la zona han expresado su agradecimiento por la pronta respuesta del SEIS, que mitigó lo que podría haber sido un incidente mayor.