Un hombre ha sido encontrado fallecido este miércoles en un banco de la Plaza Victoria de Málaga capital, conocida popularmente como el Jardín de los Monos. La Policía Nacional investiga las causas de la muerte, con la hipótesis de una posible sobredosis a la espera de la autopsia.

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La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en la Plaza Victoria de Málaga capital, un espacio conocido popularmente como el Jardín de los Monos.

El aviso llegó al Servicio de Emergencias 112 Andalucía poco antes de las cinco y media de la tarde, después de que alertaran de que había un hombre tendido en un banco que podría haber fallecido al no presentar signos de respiración.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre y confirmaron su fallecimiento.

Tras certificarse la muerte, agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona y se activó la comitiva judicial para realizar el levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, donde se practicará la autopsia que permitirá determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional han informado de que una de las hipótesis que se baraja es que la muerte pudiera estar relacionada con una sobredosis, aunque será el examen forense el que confirme o descarte esta posibilidad.

La investigación continúa abierta a la espera de los resultados de la autopsia, que deberán esclarecer las causas del fallecimiento.