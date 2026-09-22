Una menor de 12 años de edad se encuentra ingresada con quemaduras graves en el Hospital La Paz de Madrid tras haber sufrido una descarga eléctrica al subirse a una torreta eléctrica en el municipio toledano de Navahermosa.

Un grave accidente ha movilizado a los servicios de emergencia de la provincia de Toledo durante la tarde de este lunes. Una niña de 12 años de edad ha resultado herida con pronóstico grave tras electrocutarse como consecuencia de una descarga recibida al subirse a una torreta eléctrica ubicada en el término municipal de Navahermosa.

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El suceso se registró aproximadamente a las 18:46 horas de la tarde del lunes. Según los datos del operativo, la menor procedió a encaramarse a la infraestructura eléctrica y sufrió una fuerte descarga al entrar en contacto directo con los cables de la instalación. Como consecuencia del impacto eléctrico, la chica no cayó al suelo, sino que permaneció colgada de la estructura a cierta altura, situación que requirió una maniobra especializada de salvamento.

Ante la gravedad de los hechos, se activó de inmediato un amplio dispositivo de socorro en la zona. Hasta el lugar donde se encuentra la torreta eléctrica se desplazaron rápidamente efectivos del cuerpo de Bomberos del parque de Talavera de la Reina, cuya intervención resultó crucial para realizar las labores de rescate de la menor y ponerla a salvo en tierra.

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El operativo asistencial contó asimismo con la presencia de un médico de urgencias, efectivos de la Guardia Civil, dos ambulancias, personal de la agrupación de Protección Civil de Navahermosa y un helicóptero medicalizado movilizado para la cobertura de la emergencia. Tras ser rescatada de la infraestructura por los bomberos, la chica fue atendida sobre el terreno por el personal sanitario, que confirmó la presencia de quemaduras graves en su cuerpo.

Dada la entidad de las lesiones provocadas por la corriente eléctrica, los servicios sanitarios determinaron su traslado urgente al Hospital La Paz de Madrid. La evacuación se completó a bordo de una UVI móvil, donde la paciente fue monitorizada en todo momento hasta su llegada al centro hospitalario de referencia en la capital.