Aviso previo al sorteo

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El sorteo de la Lotería Nacional se celebrará hoy, sábado 29 de agosto de 2026. La extracción está programada a las 21:30 y será gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el presente aviso se informa que, en el momento de su publicación, no han sido publicados ni comunicados los números premiados; la información oficial será puesta a disposición por el operador tras la finalización del acto público de extracción.

Se recuerda que, una vez difundidos por la entidad organizadora, podrán ser comprobados los distintos elementos que conforman la relación de premios. A título orientativo, las partidas que podrán ser verificadas son:

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Extracción del número premiado: asignación del primer premio y del segundo premio.

Complementario: en su caso, comprobación de la cifra complementaria asociada al sorteo.

Reintegros: verificación de las cifras que determinan el derecho al reintegro.

Aproximaciones: comprobación de las aproximaciones vinculadas a los principales premios.

Centenas, terminaciones y cifras: verificación de las distintas categorías derivadas de terminaciones y posiciones numéricas.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo se llevará a cabo conforme a los procedimientos y al reglamento aplicable establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La combinación ganadora se determinará mediante la extracción pública realizada por el operador y las categorías de reparto se aplicarán de acuerdo con la normativa vigente. Las diferentes modalidades citadas —primer premio, segundo premio, complementario, reintegros, aproximaciones, centenas, terminaciones y cifras— serán evaluadas en función de la correspondencia entre los décimos o billetes presentados y las cifras extraídas en el acto.

Se deja constancia de que cualquier interpretación sobre la validez de billetes, la implicación de series o la correspondencia de terminaciones será realizada por la entidad competente y por los órganos designados para la gestión y pago de premios.

Horario y seguimiento oficial

El acto de extracción tendrá lugar a las 21:30. El seguimiento y la difusión de los resultados se efectuarán por los canales oficiales designados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se podrá consultar la información oficial en la página institucional de la Lotería Nacional: https://www.loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional. Asimismo, se recuerda que la difusión de resultados podrá ser realizada por los servicios de comunicación autorizados por el operador.

Verificación de los premios

La comprobación y validación de los billetes o décimos deberá ser efectuada en los canales y puntos de venta autorizados, así como en las oficinas indicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los pagos y la confirmación de importes se efectuarán conforme a la normativa vigente y a las instrucciones que emita el organismo competente. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).