Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el viernes 28 de agosto de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Bonoloto, Euromillones y ONCE.
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Bonoloto
16 · 22 · 23 · 26 · 36 · 45
Complementario: 25
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Reintegro: 8
Euromillones
07 · 14 · 28 · 42 · 45
Estrellas: 06 · 09
El Millón: FQF17244
ONCE
Super 11
07, 12, 21, 23, 26, 32, 35, 39, 50, 52, 54, 59, 65, 71, 74, 75, 78, 81, 82, 83 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
658 — Último sorteo del día (21:15)
Mi día de la ONCE
15 de octubre de 1946 · número de la suerte 06
Cuponazo
67125 — Serie 098 — 6.000.000 € — Reintegros 6 / 5
Eurojackpot
23, 34, 39, 45, 49 — Soles 01, 04
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.