AVISO PRE-SORTEO

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Hoy, sábado 29 de agosto de 2026, se celebra el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En este momento todavía no se han publicado los números ganadores; la presente comunicación se emite con carácter informativo previo a la difusión oficial de los resultados. Se recuerda que todas las cifras y series serán comunicadas por el operador y que en este aviso no se facilita información sobre billetes ni combinaciones premiadas.

Con posterioridad al sorteo se podrá comprobar, entre otros extremos, lo siguiente:

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La combinación ganadora completa: número premiado de cinco cifras y serie.

La existencia de complementarios y/o reintegros vinculados a la extracción, en su caso.

Las modalidades diarias del Cupón y cualquier otra modalidad específica activada para la fecha.

La relación de juegos activos vinculados y la correspondencia de premios por serie y fracción, cuando proceda.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se informa que la mecánica del sorteo se realizará mediante la extracción del número premiado de cinco cifras y su correspondiente serie. Para las modalidades diarias del Cupón se detalla que las apuestas se estructuran por número y por serie, y que los importes y categorías de premio se asignarán conforme a las bases reguladoras publicadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Asimismo, se especifica que podrán existir modalidades específicas activas vinculadas a la fecha, cuyos criterios de adjudicación y rechazo de boletos serán aplicados por el operador.

Se aclara que las reclamaciones, certificaciones de billetes y comprobaciones de serie se efectuarán según los procedimientos administrativos establecidos por el operador y por la normativa aplicable. En cada caso se indicará la documentación requerida y los plazos para la presentación de reclamaciones o para la validación de premios.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para realizarse a lo largo del día. Se informa que el desarrollo del sorteo será seguido y comunicado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de sus canales oficiales. Para la consulta directa de resultados y notificaciones oficiales se facilitará el enlace del operador: https://www.juegosonce.es/. Se recomienda consultar dicha fuente para la confirmación definitiva de los números, series y categorías de premio.

Verificación de los premios

Los premios serán verificados y validados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) conforme a sus procedimientos internos y a la normativa vigente. Se indica que este medio publicará la información una vez que la fuente oficial la facilite; hasta entonces no podrá garantizarse la exactitud de datos no publicados por el operador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).