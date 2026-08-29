Se comunica que el sorteo de La Primitiva previsto para el sábado 29 de agosto de 2026 se celebra hoy. La celebración del sorteo está programada a las 21:30 y será gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). A la hora de publicación de este aviso pre-sorteo todavía no han sido difundidos los números ganadores ni los datos oficiales de reparto de premios; la información será actualizada una vez que la extracción haya concluido y los resultados sean publicados por la entidad responsable.

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, viernes 28 de agosto de 2026

Se informa de que, tras la finalización del sorteo, podrá procederse a la comprobación de los parámetros determinantes para la asignación de premios. Entre los elementos que se podrán verificar más tarde se incluyen:

La combinación ganadora formada por seis números principales.

El número complementario que integra las categorías secundarias de premio.

El reintegro asociado a la participación, que condiciona la devolución parcial de la apuesta.

La opción Joker, que se celebra de manera independiente y cuyos resultados serán publicados de forma separada cuando proceda.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica de La Primitiva se basa en la extracción de una combinación de seis números principales, a la que se añade un número complementario y un reintegro, conforme a las normas establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las combinaciones acertantes se determinarán en función del número de aciertos sobre la tanda principal y de la concurrencia del complementario o del reintegro, según corresponda a cada categoría de premio. La modalidad Joker opera de forma independiente a la extracción principal y será objeto de comprobación separada; su adjudicación se realizará conforme a las reglas específicas previstas para dicha opción.

Lee tambien: Lotería Nacional hoy, sábado 29 de agosto de 2026: hora del sorteo y combinación ganadora

Horario y seguimiento oficial

La extracción será llevada a cabo a las 21:30 del sábado 29 de agosto de 2026 y se recomienda que el seguimiento oficial sea realizado a través de los canales habilitados por el operador. La publicación de resultados, detalles de reparto y tablas de premios será efectuada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en su página institucional. La información oficial podrá consultarse en la web dedicada a La Primitiva en el siguiente enlace:

Página oficial de La Primitiva – Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Verificación de los premios

Los billetes y apuestas deberán ser verificados en puntos de venta autorizados y en los canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para la confirmación definitiva de premios. Se aconseja esperar a la publicación oficial para la validación de cualquier resultado y para la reclamación de importes. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).