Los resultados facilitados corresponden al sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebrado el domingo 16 de agosto de 2026. La información ha sido obtenida de la base de datos oficial de la citada entidad y se publica con carácter informativo en este medio.

Los ganadores y las combinaciones recogidas a continuación pueden ser comprobados en los puntos de venta autorizados y en la página oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los premios es de tres meses naturales desde la fecha del sorteo.

Combinación y números premiados

Super 11: 01, 02, 07, 10, 12, 14, 21, 22, 25, 32, 34, 35, 38, 49, 54, 58, 59, 63, 82, 85 · Premio Último sorteo del día (12:00)

01, 02, 07, 10, 12, 14, 21, 22, 25, 32, 34, 35, 38, 49, 54, 58, 59, 63, 82, 85 · Premio Último sorteo del día (12:00) Triplex de la ONCE: 360 · Premio Último sorteo del día (12:00)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se realiza conforme a la normativa interna de la entidad. Los resultados oficiales y la relación íntegra de categorías de premios pueden ser verificados en los canales habilitados por la ONCE. Se recuerda que la comprobación definitiva de los derechos al cobro corresponde a los servicios oficiales de la entidad.

Super 11

La combinación ganadora del Super 11, correspondiente al último sorteo del día celebrado a las 12:00 horas del domingo 16 de agosto de 2026, queda reflejada en el apartado anterior. Los billetes y participaciones premiadas deberán ser presentados en los puntos de venta autorizados o en las oficinas indicadas por la ONCE para su validación.

Triplex de la ONCE

El número ganador del Triplex de la ONCE en el último sorteo del día (12:00) es el 360. La verificación y el canje de premios se realizará conforme a los procedimientos establecidos por la organización.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Cada producto de la ONCE dispone de reglas y modalidades propias. Super 11 y Triplex se configuran mediante combinaciones numéricas que determinan las categorías de premio. La información relativa a modalidades de apuesta, precios de los boletos y suplementos será facilitada por la ONCE y por los puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán ser cobrados en los puntos autorizados o en las oficinas designadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El plazo para el cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales aplicables se ajustarán a la normativa vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos de la ONCE forman parte de la actividad regulada de juegos gestionada por la entidad y coexisten en el ámbito español con otros operadores, entre ellos la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La ONCE desarrolla sorteos diarios y especiales de distinta periodicidad; el presente resultado corresponde al sorteo celebrado el domingo 16 de agosto de 2026.

Verificación oficial

Los premios deben ser comprobados en los canales oficiales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)