Se comunica, con datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el sábado 15 de agosto de 2026. Se informa que la extracción y verificación de los resultados se ha llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos por el operador. Se hace constar la fecha y la referencia del sorteo para efectos de consulta y cobro de las apuestas. Se recuerda que, además de la SE LAE, existen otras entidades vinculadas al juego, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sorteos distintos.

Combinación ganadora Bonoloto — sábado 15 de agosto de 2026: 11, 16, 22, 34, 35, 47; complementario 10; reintegro 1

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se detallan las categorías de premios que se aplican en el sorteo de la Bonoloto, conforme a la normativa del juego:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la Bonoloto se juega seleccionando 6 números dentro del rango del 1 al 49. Se informa que, para esta comunicación, las extracciones son las previstas en la programación habitual del sorteo, con sorteos de lunes a viernes, y que la apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por boleto. Se contempla la posibilidad de realizar apuestas múltiples, reducidas y combinadas según las modalidades ofrecidas por el operador.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que los premios de hasta 2.000 euros podrán ser cobrados en los puntos de venta autorizados. Los importes superiores deberán ser gestionados en las entidades colaboradoras habilitadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se establece que el plazo para reclamar los premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo; transcurrido dicho plazo los derechos prescribirán. Se aplicará la normativa fiscal vigente y se practicará la retención correspondiente cuando proceda, conforme al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la Bonoloto se gestiona bajo la supervisión de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que su programación y control son competencia del organismo citado. Se indica que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), administran sorteos distintos y de naturaleza separada.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de las apuestas deberá efectuarse ante la lista oficial publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en su sede electrónica. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)