Se informa, con datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), del resultado correspondiente a la nueva edición del sorteo de La Primitiva celebrado el sábado, 15 de agosto de 2026. La extracción se ha realizado conforme al procedimiento oficial establecido por el organismo regulador y se publica la combinación ganadora suministrada por la entidad.
La referencia oficial del sorteo ha sido registrada el sábado 15 de agosto de 2026 y los datos expuestos a continuación se han obtenido de la comunicación pública emitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Combinación ganadora: 08, 13, 17, 23, 33, 47 — Complementario: 11 — Reintegro: 9 — Joker: 2095565
Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva
Se detalla a continuación la clasificación de las categorías de premios reconocidas en La Primitiva. Se recuerda que la categoría especial corresponde a 6 aciertos más reintegro.
- Especial: 6 aciertos + reintegro.
- Primera categoría: 6 aciertos.
- Segunda categoría: 5 aciertos + complementario.
- Tercera categoría: 5 aciertos.
- Cuarta categoría: 4 aciertos.
- Quinta categoría: 3 aciertos.
- Reintegro: acierto del número de reintegro.
Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto
Se recuerda que La Primitiva se juega eligiendo 6 números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran los jueves y los sábados. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro por participación. Adicionalmente, se ofrece la posibilidad de optar por la modalidad Joker, de contratación voluntaria; en el sorteo reseñado se asignó el Joker 2095565.
Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales
Los premios pueden ser cobrados conforme a los canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en administraciones autorizadas y entidades colaboradoras. Se establece un plazo de 90 días naturales para la presentación y cobro de billetes premiados. Se aplicarán las retenciones fiscales de acuerdo con la normativa vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria que será tenido en cuenta en el procedimiento de liquidación.
Contexto institucional y periodicidad del sorteo
La gestión y regulación de La Primitiva corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indica, a modo informativo institucional, que otros operadores nacionales como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan sorteos distintos y con normativa propia. La periodicidad establecida para La Primitiva es quincenal en los días señalados (jueves y sábado).
Verificación oficial
Las cifras y las combinaciones han sido recogidas de la comunicación oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)
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