Se informa, con datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), del resultado correspondiente a la nueva edición del sorteo de La Primitiva celebrado el sábado, 15 de agosto de 2026. La extracción se ha realizado conforme al procedimiento oficial establecido por el organismo regulador y se publica la combinación ganadora suministrada por la entidad.

La referencia oficial del sorteo ha sido registrada el sábado 15 de agosto de 2026 y los datos expuestos a continuación se han obtenido de la comunicación pública emitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora: 08, 13, 17, 23, 33, 47 — Complementario: 11 — Reintegro: 9 — Joker: 2095565

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se detalla a continuación la clasificación de las categorías de premios reconocidas en La Primitiva. Se recuerda que la categoría especial corresponde a 6 aciertos más reintegro.

Especial: 6 aciertos + reintegro.

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos + complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que La Primitiva se juega eligiendo 6 números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran los jueves y los sábados. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro por participación. Adicionalmente, se ofrece la posibilidad de optar por la modalidad Joker, de contratación voluntaria; en el sorteo reseñado se asignó el Joker 2095565.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios pueden ser cobrados conforme a los canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en administraciones autorizadas y entidades colaboradoras. Se establece un plazo de 90 días naturales para la presentación y cobro de billetes premiados. Se aplicarán las retenciones fiscales de acuerdo con la normativa vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria que será tenido en cuenta en el procedimiento de liquidación.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión y regulación de La Primitiva corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indica, a modo informativo institucional, que otros operadores nacionales como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan sorteos distintos y con normativa propia. La periodicidad establecida para La Primitiva es quincenal en los días señalados (jueves y sábado).

Verificación oficial

Las cifras y las combinaciones han sido recogidas de la comunicación oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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