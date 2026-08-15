La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado los datos oficiales correspondientes a la nueva edición del sorteo de Lototurf celebrada el sábado 15 de agosto de 2026. La información ha sido facilitada por la entidad gestora y se ha recogido en este texto con carácter informativo y administrativo.

Los resultados que a continuación se detallan han sido suministrados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y serán considerados de referencia para las gestiones de cobro y comprobación ante los terminales oficiales. Se recuerda que los sorteos gestionados por la SELAE se distinguen de los organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que actúa como operador independiente.

Combinación ganadora: 12, 13, 17, 18, 27, 30

Caballo ganador: 3

Reintegro: 6

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

El escrutinio ha sido realizado conforme a la normativa vigente y será aplicado para la asignación de premios según las categorías establecidas para Lototurf. Se informa de forma general sobre las categorías sin cuantificación económica en este texto:

Premios por aciertos de la combinación principal en sus diferentes niveles de coincidencia.

Prima o complementos asociados al acierto del caballo ganador cuando proceda.

Reintegro para billetes o apuestas con el dígito coincidente en la casilla correspondiente.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La modalidad Lototurf se juega seleccionando seis números comprendidos entre 1 y 31 y un número adicional denominado caballo, entre 1 y 12. La apuesta sencilla queda fijada en 1 euro por boleto. Adicionalmente, se permite la emisión de apuestas con combinaciones múltiples y sistemas que incrementan el número de combinaciones jugadas; las condiciones comerciales y variantes se encuentran reguladas por la SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se dispone de un plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo para la presentación de solicitudes de cobro y gestión administrativa ante las entidades habilitadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sobre los premios se aplicarán las retenciones fiscales conforme a la normativa vigente; los premios cuya cuantía se sitúe por debajo del umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria no serán objeto de retención.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Lototurf es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y, con carácter general, los sorteos de esta modalidad se celebran los domingos. La combinación recogida en este artículo corresponde a la edición celebrada el sábado 15 de agosto de 2026, según la comunicación oficial facilitada por la SELAE.

Verificación oficial

La comprobación oficial de los resultados deberá realizarse siempre contra la relación publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)