OpenAI ha dado a conocer una extensa colección de investigaciones matemáticas producidas por uno de sus modelos de inteligencia artificial que aún no ha sido lanzado al mercado. La colección consta de 722 manuscritos que surgen de aproximadamente 4.000 problemas de investigación planteados al modelo.

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Hace un mes, OpenAI sorprendió al sector matemático al anunciar que había encontrado una solución a uno de los Problemas del Milenio, específicamente relacionado con las ecuaciones de Navier-Stokes, que describen el movimiento de fluidos. Ahora, la empresa ha confirmado que ha generado una «amplia gama» de nuevos resultados matemáticos.

Detalles de los manuscritos publicados

Los 722 manuscritos han sido agrupados en 372 familias y están disponibles en un repositorio de GitHub. Sin embargo, OpenAI advierte que estos documentos están en distintos grados de verificación y algunos podrían contener errores. La mayoría de estos resultados fueron obtenidos utilizando un modelo interno de OpenAI que aún no ha sido publicado.

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Durante el proceso de evaluación, el modelo enfrentó aproximadamente 4.000 problemas de investigación, de los cuales se seleccionaron los resultados más relevantes para su publicación. Cada resultado, según OpenAI, consumió en promedio el equivalente a tres horas de razonamiento de ChatGPT Pro.

Consultas y objetivos de OpenAI

OpenAI ha consultado con el Grupo Asesor Independiente sobre Matemáticas e Inteligencia Artificial del Instituto de Estudios Avanzados para desarrollar las mejores prácticas en la publicación de estos resultados. La empresa busca que este progreso amplíe las fronteras del conocimiento humano y permita un mayor avance en matemáticas.

Para lograrlo, OpenAI se compromete a financiar talleres, conferencias y programas especiales centrados en la comprensión de los principales resultados generados por la inteligencia artificial. Además, la compañía está trabajando para divulgar de manera responsable el modelo que generó estos resultados, con el fin de acelerar el desarrollo de herramientas que impulsen el progreso en matemáticas y otras ciencias.