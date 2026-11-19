Madrid / San Francisco, 19 de noviembre de 2026. — La tecnológica estadounidense Anthropic, desarrolladora del modelo y asistente de inteligencia artificial Claude, ha fijado en 83 dólares por acción el precio de su Oferta Pública Inicial (OPI), situándose cinco dólares por encima del extremo superior de la horquilla inicial de entre 70 y 78 dólares y protagonizando el mayor estreno bursátil de la historia.

Lee tambien: Pokémon Pokopia para Nintendo Switch 2 baja de precio: dónde comprarlo en físico más barato

Con esta operación, la compañía liderada por Dario Amodei recaudará alrededor de 81.300 millones de dólares (unos 83.300 millones incluyendo los títulos colocados por sus fundadores) y alcanza una valoración de aproximadamente 1,5 billones de dólares sobre una base totalmente diluida.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Las cifras récord de la operación

Indicador Dato clave Precio de salida 83 dólares por acción (frente a la horquilla previa de 70-78 dólares) Capital captado ~81.300 millones de dólares para la compañía Valoración totalmente diluida ~1,5 billones de dólares Volumen de la oferta 980 millones de acciones ordinarias Clase A emitidas por la empresa y 23,6 millones vendidas por sus siete cofundadores Mercado y etiqueta (ticker) Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT

Claves del debut bursátil

Supera el récord de SpaceX: Con este volumen de captación, Anthropic bate la marca histórica establecida el pasado mes de junio por la firma aeroespacial SpaceX , que levantó 75.000 millones de dólares en su oferta base (86.200 millones tras ejecutar la opción de sobreasignación o green shoe).

Con este volumen de captación, Anthropic bate la marca histórica establecida el pasado mes de junio por la firma aeroespacial , que levantó 75.000 millones de dólares en su oferta base (86.200 millones tras ejecutar la opción de sobreasignación o green shoe). Primer laboratorio de IA de frontera en el parqué: La colocación, coordinada por Goldman Sachs y Morgan Stanley junto a otra veintena de entidades financieras, convierte a Anthropic en el primer gran laboratorio de inteligencia artificial de frontera en salir a cotizar. Con ello toma la delantera a su principal competidor, OpenAI , cuyo salto al parqué no está previsto antes de 2027.

La colocación, coordinada por y junto a otra veintena de entidades financieras, convierte a Anthropic en el primer gran laboratorio de inteligencia artificial de frontera en salir a cotizar. Con ello toma la delantera a su principal competidor, , cuyo salto al parqué no está previsto antes de 2027. Blindaje de control y fuerte crecimiento: Pese a la apertura al mercado, los siete cofundadores conservarán el 50,1 % de los derechos de voto. La compañía llega al Nasdaq respaldada por una facturación de 33.240 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal —un incremento del 1.200 % interanual— y en una jornada marcada por la reciente volatilidad del sector tecnológico, tras haber retrocedido el índice Nasdaq 100 un 4,4 % en la última semana.

Lee tambien: Claude recibe dinero real y logra beneficios sin ayuda humana en un experimento de Anthropic