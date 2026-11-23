El consejo de administración del gigante de los semiconductores ha aprobado por unanimidad el regreso inmediato de su cofundador tras recibir garantías de altos cargos de Estados Unidos sobre la ausencia de riesgos de seguridad nacional, mientras sus acciones se dispararon más de un 30 %.

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Nvidia ha anunciado este lunes 23 de noviembre la restitución inmediata de Jensen Huang como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración, apenas once días después de que abandonara la dirección ejecutiva en medio de una grave crisis reputacional y de seguridad. La decisión, acordada de forma unánime por la junta directiva y recogida por medios como El País, Cadena SER y laSexta, ha provocado una fuerte reacción alcista en Wall Street, con subidas superiores al 30 % que han impulsado la capitalización bursátil de la compañía por encima de los cuatro billones de dólares.

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Huang había dimitido el pasado 12 de noviembre presionado tras hacerse públicas relaciones extramatrimoniales —entre ellas una con la empresaria de origen chino Alice Huang, señalada como supuesta agente vinculada a redes de contrabando de chips avanzados hacia China y con contactos con los servicios de inteligencia de ese país, además de vínculos con empleadas de la firma—. Desde entonces, la directora financiera, Colette Kress, había asumido la dirección interina mientras el consejo evaluaba el impacto del escándalo.

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Según el comunicado difundido por la compañía, la junta mantuvo reuniones con Huang y consultó a altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos antes de aprobar su vuelta, concluyendo que su reincorporación no supone un riesgo para la seguridad nacional y valorando su franqueza y capacidad de liderazgo al frente de la empresa. A este movimiento se sumó el respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump, quien defendió su continuidad en redes sociales al señalar que el fiscal general no apreció pruebas de conducta ilegal y destacar la relevancia económica del directivo.

Tras conocerse la noticia, Huang expresó su «humildad y compromiso renovado» para volver a liderar la compañía en el ámbito de la inteligencia artificial, mientras el presidente del consejo, Harvey C. Jones, respaldó su regreso. No obstante, la junta ha precisado que la investigación interna sobre un eventual intento de operación de inteligencia extranjera continuará bajo supervisión de consejeros independientes y asesoría legal externa, junto con la labor del Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones y la incorporación de un nuevo director de cumplimiento (Chief Compliance Officer).