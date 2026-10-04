La ciudad autónoma de Ceuta ha sido escenario de la denominada «Operación Trampolín», llevada a cabo por la Policía Nacional en la madrugada de este domingo, 4 de octubre. Esta acción busca desmantelar el asentamiento de inmigrantes más conocido del país, que ha creado un ambiente de inseguridad y ha llevado a la necesidad de actuación policial.

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Desde primeras horas del día, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedentes de diversas provincias de España han llegado a Ceuta para implementar este operativo. La situación en el asentamiento de Trampolín, como se le conoce, ha sido motivo de preocupación, no solo por las condiciones de vida en el lugar, sino también por el riesgo sanitario que presentan las aguas contaminadas en la zona.

El despliegue ha sido meticuloso, con la intervención de un número destacado de agentes y medios especializados en situaciones de riesgo. El objetivo ha sido controlar los accesos al asentamiento y evitar cualquier tipo de incidente o fuga por parte de los inmigrantes.

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En este operativo, se han previsto espacios en Loma Colmenar y el puerto para acoger a los inmigrantes que sean trasladados. Los agentes de la Policía han estado organizando la salida de estas personas, que deben ser previamente identificadas antes de su traslado.

Las primeras horas del operativo han transcurrido sin incidentes significativos, a pesar de que se han podido observar momentos de nerviosismo entre los inmigrantes, algunos de los cuales intentaron evadirse. Sin embargo, el control ha sido efectivo, con la colaboración de la Guardia Civil en el mar para prevenir que nadie intente escapar nadando.

La operación sigue en marcha y se espera que se desarrolle a lo largo del día, con el fin de resolver una situación que ha sido insostenible en los últimos tiempos en la ciudad, marcando el inicio del cierre de este asentamiento que ha sido protagonista en los últimos meses.