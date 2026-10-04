El Consejo de Ministros nombró el 29 de septiembre de 2026 a David de la Encina como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, en sustitución de Miguel Ángel Pérez Triano, que había presentado su dimisión tras la crisis migratoria de finales de julio.

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Edad y origen

David de la Encina nació en Ceuta en 1970. Tiene por tanto 55 o 56 años en el momento de su nombramiento, en función de la fecha concreta de su cumpleaños, no publicada oficialmente. Pasó su infancia y juventud en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), donde residió hasta los 18 años, según detalla el diario El Progreso. Es, además, hermano del veterano político socialista Salvador de la Encina, exdiputado por Cádiz.

Formación y carrera profesional

De la Encina es abogado de formación. Antes de asumir la Delegación del Gobierno trabajaba como coordinador de Andalucía Emprende en la provincia de Cádiz, puesto que ha dejado al asumir el cargo.

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Trayectoria política

Su carrera institucional se desarrolló en la provincia de Cádiz:

Secretario general del PSOE de El Puerto de Santa María desde 2012.

desde 2012. Alcalde de El Puerto de Santa María entre 2015 y 2019.

entre 2015 y 2019. Diputado provincial, con responsabilidades en Bienestar Social en la Diputación de Cádiz.

Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

Tras no recuperar la alcaldía en 2019, continuó como portavoz municipal del PSOE. En 2023 cerró su etapa institucional y, según Canal Sur, se dio de baja temporalmente del partido. Llevaba tres años alejado de la primera línea política cuando llegó su nombramiento.

Un pasado político con episodios polémicos

Varios medios recuerdan un episodio en noviembre de 2022, cuando era portavoz municipal en la oposición, en el que lanzó la frase «te voy a reventar la cabeza» a un concejal del PP. Posteriormente pidió disculpas y justificó su reacción argumentando que «todo tenía un límite».

Por qué lo elige el Gobierno

El medio El País destaca el «talante conciliador» como principal razón del nombramiento. El Ejecutivo busca rebajar la crispación social y política en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria del 30 y 31 de julio, en la que decenas de miles de personas entraron en Ceuta desde Marruecos.

La ministra de Vivienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, afirmó que De la Encina «cuenta con todo el aval» del partido y «empatiza» con la realidad de la ciudad autónoma.

Qué le espera en Ceuta

El nuevo delegado asume el cargo con la Delegación del Gobierno pendiente de gestionar las consecuencias de la crisis migratoria de julio, aún abierta, y en vísperas de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla prevista para el 13 y 14 de octubre.