El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Koldo García, su antiguo asesor, puedan utilizar comunicaciones y grabaciones como pruebas en su defensa durante el proceso que lleva a cabo el Tribunal Supremo por el presunto cobro de comisiones ilegales. Page sugirió que la información que ambos podrían aportar podría perjudicar al Gobierno en caso de ser utilizada para obtener beneficios procesales.

«Hay muchas espadas de Damócles sobre la escena política española, y yo desde luego tendría muchísima cautela», declaró Page al ser consultado sobre la posibilidad de que Ábalos y Koldo revelen información comprometedora. El presidente de Castilla-La Mancha advirtió que muchas de las pruebas del ‘caso Koldo’ provienen de autopruebas y grabaciones de los propios imputados, algo que podría utilizarse en su defensa o en un ataque al Ejecutivo.

La preocupación por la imagen del PSOE

Durante su intervención, Page reflexionó sobre las consecuencias que la posible entrada en prisión de Ábalos y Koldo tendría para la imagen del PSOE. A pesar de que el Tribunal Supremo podría decidir encarcelar a los implicados, el presidente regional señaló que esto no mitigaría el daño reputacional del partido, sino que lo incrementaría aún más. «El que se quiera engañar se puede engañar, pero cuando el núcleo duro del entorno del presidente del Gobierno y el secretario general del partido entra en prisión y está afectado por graves casos de corrupción, pues podemos mirar para otro lado, pero lo cierto es que la opinión mayoritaria de la gente es que nos afecta al conjunto», analizó Page.

El presidente también reconoció que la percepción de corrupción podría personalizarse en Ábalos, afectando al PSOE en su totalidad, incluso a aquellos que ideológicamente se posicionan en el extremo opuesto dentro del partido.

El PSOE como «víctima» de Ábalos y Koldo

En relación a las acusaciones de financiación irregular del PSOE, Page afirmó que es “muy difícil” probar que el partido se haya financiado ilegalmente, señalando que cualquier infracción debería ser atribuida a un «abuso de confianza y recursos» por parte de los implicados. En su opinión, el PSOE es la víctima de las acciones de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, y no el culpable. «La organización, el PSOE, es víctima de Ábalos, es víctima de Koldo, es víctima de Santos Cerdán. No es culpable la organización, es la víctima», concluyó Page.

Las posibles repercusiones del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ está siendo uno de los temas más sensibles en la política española, especialmente tras el creciente impacto que la investigación está teniendo en la imagen del Gobierno. Mientras tanto, las figuras implicadas, como Ábalos, siguen siendo una preocupación para aquellos dentro del partido que temen que las revelaciones de los imputados afecten aún más la reputación del PSOE. Las advertencias de Page, quien tiene claro que las pruebas obtenidas por los implicados podrían usarse en su beneficio, ponen de manifiesto la tensión interna que este caso está generando dentro de las filas del partido.