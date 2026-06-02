El Ejecutivo se muestra tranquilo ante una posible moción de censura y asegura que el líder del PP carece de los apoyos necesarios tras «ocho años de insultos» a las fuerzas nacionalistas.

MADRID. — La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha cargado con dureza este martes contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras sus recientes acercamientos al PNV y a Junts de cara a una eventual moción de censura. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha calificado la estrategia de la oposición como una muestra de «cinismo» y «desesperación», recordando que el PP lleva «ocho años insultando» a estas formaciones políticas.

Frente al ruido de las últimas jornadas, la portavoz ha garantizado que la relación del Ejecutivo con sus socios de investidura sigue siendo «buena» y ha ratificado su apuesta firme por el diálogo, restando importancia a las peticiones de adelanto electoral que han lanzado algunos de sus aliados.

«Este Gobierno gobierna»

Saiz ha querido marcar distancias entre la gestión del Ejecutivo y la actitud de la oposición. «Este Gobierno gobierna», ha enfatizado, poniendo en valor las medidas que se aprueban cada martes como fruto de un diálogo «permanente y responsable».

En este sentido, la portavoz ha contrapuesto el respeto del Gobierno a la pluralidad de Cataluña y el País Vasco con el historial del PP, reprochando a Feijóo haber votado en contra del uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea y haberse opuesto sistemáticamente a cualquier avance en el autogobierno de estos territorios.

«A este Gobierno se llega con votos, no con una oposición marrullera», ha reprochado Saiz a Feijóo, acusándole además de no tener un proyecto de país.

Frente a esto, ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta con una «hoja de ruta clara» avalada por resultados concretos como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y las cifras de creación de empleo.

Absoluta tranquilidad ante la moción de censura

Desde el seno del Ejecutivo se transmite una calma total ante la hipótesis de que el PP termine registrando la moción de censura. Fuentes gubernamentales aseguran con rotundidad que Feijóo no logrará los apoyos necesarios para que la iniciativa prospere, calificando el escenario de inviable tras un mínimo análisis de la situación matemática y política en el Congreso.

Como argumento de esta contradicción, las mismas fuentes recuerdan que el PP pide ahora la colaboración del PNV para tumbar la legislatura apenas una semana después de que su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, lanzara duros ataques contra la formación jeltzale.

Finalmente, el Gobierno ha enmarcado las declaraciones críticas de los dirigentes del PNV en la habitual clave electoral del País Vasco, matizando que, aunque los nacionalistas vascos puedan pedir el fin de la legislatura, en ningún caso están reclamando que este se produzca de manera inmediata.