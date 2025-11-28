El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a una mujer por un delito de falsedad documental y otro leve de estafa, tras comprobarse que suplantó la identidad de una persona mayor para contratar varias líneas telefónicas a su nombre.

Según el escrito fiscal, la acusada actuó de forma consciente y voluntaria, con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial ilícito. Durante el procedimiento, la mujer reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta, aplicándose la figura jurídica de la conformidad, lo que evitó la celebración de la vista oral.

La sentencia establece una pena de seis meses de prisión por falsedad documental, que queda suspendida durante dos años bajo la condición de no delinquir nuevamente y abonar la responsabilidad civil de 255,04 euros, correspondiente al perjuicio económico causado a la víctima. Además, se le impusieron multas de seis meses a razón de 2 euros diarios por falsedad documental y un mes con la misma cuantía diaria por el delito leve de estafa.

El relato de los hechos detalla que la acusada facilitó a la empresa Movistar el DNI y los datos personales de la víctima, una mujer de avanzada edad, para gestionar la contratación online e instalación de varias líneas telefónicas en su propio domicilio, firmando los contratos sin el consentimiento de la perjudicada. Como consecuencia del impago de las facturas correspondientes a diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025, la compañía reclamó a la anciana un total de 255,04 euros, importe que finalmente deberá resarcir la condenada.

El acuerdo alcanzado entre la defensa y el Ministerio Fiscal permitió acelerar el procedimiento y dictar sentencia en los términos pactados, evitando la celebración de la vista prevista inicialmente para este miércoles.