El presidente del Gobierno ha anunciado en una comparecencia institucional desde las escalinatas del Palacio de La Moncloa la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de comicios para el último domingo de noviembre. La decisión se firma tras un fin de semana de consultas con su núcleo duro a raíz del rechazo parlamentario a las dos normas sobre vivienda aprobadas por el Ejecutivo.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado oficialmente la convocatoria de elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. La comunicación se ha llevado a cabo mediante una comparecencia institucional realizada este lunes en las escalinatas del Palacio de La Moncloa.

Cumpliendo con los plazos previstos en la legislación electoral, que estipula que la jornada de votación debe fijarse exactamente 54 días después de la publicación oficial de la convocatoria, el jefe del Ejecutivo firmará este martes el real decreto de disolución de las Cortes Generales. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) formalizará el calendario para que los españoles acudan a las urnas el último domingo del mes de noviembre.

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La decisión de disolver el Parlamento se produce tras un periodo de deliberación de fin de semana en el que Sánchez ha analizado la situación política con dirigentes de su partido, miembros del Gobierno y personas de su máxima confianza. Entre los integrantes de su núcleo duro consultados figuran los ministros Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Carlos Cuerpo, además de su jefe de gabinete, Diego Rubio.

El rechazo del Congreso a las medidas de vivienda precipita la legislatura

El detonante directo del adelanto electoral ha sido la derrota sufrida por el Ejecutivo este viernes en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja rechazó los dos Reales Decretos Ley sobre vivienda que el Consejo de Ministros había aprobado esa misma semana para intentar dar respuesta a las exigencias sociales desencadenadas a raíz del desahucio de Maricarmen y la posterior ola de protestas en diversas ciudades del país, cuyo punto álgido se concentró en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid.

Desde el Palacio de La Moncloa lamentaron públicamente la pérdida de lo que consideraban una oportunidad legislativa en un contexto de evidente presión social. Fuentes del Ejecutivo señalaron que la intención era que el Parlamento comprendiera que las políticas públicas planteadas poseían un carácter transversal y no estrictamente ideológico.

Tras el rechazo de las iniciativas, el propio Gobierno admitió la apertura de una fase de análisis sin descartar ningún escenario posible, incluida la disolución de las Cortes. El único pronunciamiento directo de Sánchez tuvo lugar en el hemiciclo al término del debate de ambas normas. Haciendo uso del turno de palabra que le otorga el reglamento del Congreso antes de la votación, el presidente se dirigió formalmente a las bancadas del Partido Popular, Vox y Junts para advertirles: «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan».