A partir de este martes, las empresas y autónomos de Ceuta podrán comenzar a cobrar las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para afrontar las consecuencias económicas derivadas de la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

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Más de 1.200 solicitudes han sido presentadas por empresas y autónomos de la ciudad autónoma, según información proporcionada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Estas ayudas forman parte de un paquete de 309 millones de euros aprobado en septiembre para respaldar servicios esenciales y apoyar a la economía local.

El paquete de medidas incluye 80 millones de euros destinados a distintas ayudas económicas, de los cuales 36,6 millones se gestionarán a través de la Agencia Tributaria. Las remuneraciones variarán entre 5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, dependiendo de su facturación.

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Esta iniciativa podría beneficiar a alrededor de 2.500 autónomos y 1.500 empresas. Las ayudas directas se pueden solicitar a través de la página web de la Agencia Tributaria, y los pagos comenzarán durante los primeros días de octubre.

Para recibir estas ayudas, los autónomos y empresas de Ceuta solo deberán proporcionar un número de cuenta bancaria. Es importante destacar que estas ayudas están exentas de tributación y son inembargables.

Además de las ayudas directas, se implementará una línea de avales de 50 millones de euros para facilitar la financiación a empresas y autónomos. Junto con medidas fiscales que aumentan la bonificación del Impuesto de Sociedades, se busca reforzar la economía local en tiempos de crisis.