El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una comparecencia institucional en La Moncloa que las elecciones generales se adelantarán al 29 de noviembre. Esta decisión llega tras un fin de semana de consultas con miembros de su Gobierno, dirigentes de su partido y socios de otras formaciones. Sánchez ha decidido disolver las Cortes nueve meses antes de la conclusión prevista de la legislatura, que inicialmente tenía la intención de completar.

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El desencadenante de esta decisión ha sido la derrota en el Congreso de los dos decretos de vivienda elaborados por el Ejecutivo. Estos decretos fueron una respuesta a la movilización social que siguió al desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal. La formación Junts votó en contra de ambas normas, sumando sus votos a los del PP y Vox, a pesar de que el Gobierno había negociado parte del contenido con los independentistas catalanes.

Reacciones al anuncio de elecciones

El anuncio de Sánchez ha generado una gran expectación en el ámbito político español. La confirmación de su comparecencia sin preguntas a las 9.00 en La Moncloa ha sido seguida de cerca por miembros del Gobierno y del PSOE, quienes consideran que el adelanto electoral podría movilizar a los votantes progresistas. Sin embargo, Sánchez tiene plena autonomía para decidir cómo proceder con las medidas de emergencia sobre vivienda que fueron rechazadas en el Congreso.

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En paralelo, las manifestaciones por la crisis habitacional han continuado durante el fin de semana, congregando a miles de ciudadanos en todo el país. La acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, sigue activa, con participantes que expresan su indiferencia hacia el anuncio electoral y demandan soluciones duraderas para el problema de la vivienda.

Impacto en la agenda política

El anuncio de Sánchez ha tenido repercusiones inmediatas en la agenda política. La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, suspendió un desayuno informativo previsto en el Ateneo de Madrid debido a la comparecencia del presidente. Además, Sánchez ha cancelado su agenda para el lunes, que incluía una intervención en el congreso de la empresa familiar.

El contexto de este adelanto electoral está marcado por la reciente derrota de los decretos de vivienda en el Congreso, que fueron tumbados por la oposición de Junts, PP y Vox. Este rechazo ha intensificado las protestas sociales, con manifestaciones que exigen soluciones efectivas a la crisis de vivienda, más allá de medidas temporales.