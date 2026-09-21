Pepa Millán, en su intervención en Espejo Público, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez busca un estallido social en Ceuta. Según Millán, «lo que ha hecho el Gobierno es poner todas las facilidades posibles a los invasores y a Marruecos para llevar a Ceuta a una situación límite».

Publicación original de @VOX_Congreso: ver en redes sociales.