El Partido Popular de Ceuta ha expresado su desacuerdo con las declaraciones del Ministro Marlaska, quien calificó la inseguridad en Ceuta como «subjetiva».

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El partido destaca que el Ministerio de Marlaska habla ahora de «presión migratoria» y «clima de tensión en la vía pública», considerando que no hay condiciones de seguridad para el España–México sub-20 en Ceuta.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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