MDyC Ceuta denuncia que los traslados de personas migrantes realizados en Ceuta esta mañana carecen de suficiente planificación y transparencia.

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Además, el partido recuerda al Ejecutivo local su compromiso de informar sobre los avances de las reuniones de trabajo con el Mando Único, compromiso que asegura no se está cumpliendo.

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