Hoy Ceuta ha sido el foco en la agenda nacional y europea con la visita de Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, la eurodiputada Dolors Montserrat y una delegación del PPE con representantes de distintos países europeos, incluyendo Alemania y Suecia.

Lee tambien: Feijóo pide conocer acciones de España con Marruecos

Durante la visita, junto a Juan Jesús Vivas, evaluaron la situación actual de Ceuta y abogaron por una mayor implicación de la Unión Europea. Sus propuestas incluyen activar los canales diplomáticos, aplicar mecanismos de crisis y retorno, reforzar la frontera, avanzar hacia una presencia permanente de Frontex y mejorar el encaje de Ceuta en la financiación comunitaria.

Lee tambien: Vivas permanece en frontera mientras otros responsables se van

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.