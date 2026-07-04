Si hoy te apetece desconectar y elegir bien qué poner en la tele, estás en el lugar indicado. Te traemos una guía clara de qué ver esta noche en la tele (sábado, 4 de julio de 2026), con la programación por cadena y una selección de programas imprescindibles para que no se te escape nada.

Eso sí: para cumplir la regla de “solo datos reales de la parrilla”, necesito que me facilites la parrilla con horarios y programas por cadena (por ejemplo: la cadena, la hora y el programa). En este mensaje tu solicitud aparece como “PARRILLA DE ESTA NOCHE por cadena (hora y programa, datos reales): .” sin el listado de emisiones. En cuanto me pegues esa información, te lo convierto en el artículo HTML de 500-800 palabras con la estructura exacta que pides.

Cómo lo preparo (y qué necesito de ti)

Para que el texto quede perfecto y no haya ni una sola invención, pásame la parrilla así, por ejemplo:

Cadena: La 1 — 21:00 “Programa X” — 22:30 “Programa Y”

La 1 — 21:00 “Programa X” — 22:30 “Programa Y” Cadena: Antena 3 — 20:45 “Programa A” — 22:15 “Programa B”

Antena 3 — 20:45 “Programa A” — 22:15 “Programa B” Cadena: Telecinco — 21:10 “Programa C” — 23:00 “Programa D”

Telecinco — 21:10 “Programa C” — 23:00 “Programa D” Cadena: Cuatro — …

Cuatro — … Cadena: La Sexta — …

Con ese material, yo:

Redacto el título con gancho tal como pides.

tal como pides. Genero un bloque por cada cadena con su hora y programa .

. Resalto 3-4 imprescindibles (sin inventar; solo entre lo que tú me des).

(sin inventar; solo entre lo que tú me des). Escribo un artículo en tono cercano y editorial de 500-800 palabras usando solo p, h2, h3, strong, ul, li.

Envíame la parrilla y te devuelvo el artículo

Pega aquí la programación de esta noche por cadena (sábado 4 de julio de 2026), con horarios y programas. En cuanto la tenga, te entrego el JSON final con el HTML ya construido.

La 1

Por favor, añade las franjas y programas de La 1 para poder listarlos con precisión.

Antena 3

Por favor, añade las franjas y programas de Antena 3 para poder listarlos con precisión.

Telecinco

Por favor, añade las franjas y programas de Telecinco para poder listarlos con precisión.

Cuatro

Por favor, añade las franjas y programas de Cuatro para poder listarlos con precisión.

La Sexta

Por favor, añade las franjas y programas de La Sexta para poder listarlos con precisión.

Televisión pública / autonómicas (si aplica)

Por favor, añade las franjas y programas si quieres que las incluya también.