El PNV ha anunciado que votará a favor del primer decreto de vivienda del Gobierno al considerar que protege a personas vulnerables y mejora la situación de pequeños propietarios, pero rechazará el texto sobre la renovación automática de alquileres.

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El PNV ha anunciado este jueves su posición ante la votación de los dos decretos de vivienda que llegarán al Congreso. La formación vasca dará su apoyo “crítico” al primer decreto, que reúne la mayoría de medidas planteadas por el Ejecutivo, pero votará en contra del decreto que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler.

Según ha explicado el partido, el respaldo al primer texto responde a que considera que “protege a las personas vulnerables” y “mejora la situación de los pequeños propietarios”. Esta decisión deja en manos de Junts la posibilidad de que salga adelante el decreto principal, mientras que el segundo texto decaería.

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Junts tiene previsto reunir a su Ejecutiva para decidir el sentido de su voto en la votación de los decretos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pedido previamente a los grupos parlamentarios del Congreso que definieran su posición ante estas medidas. Sánchez afirmó que los partidos tendrán que decidir “de qué lado están” en la votación y defendió que “la política solo tiene sentido para mejorar la vida de la gente”.

Por su parte, Podemos ha anunciado que votará a favor de los dos decretos de vivienda, aunque ha criticado algunos aspectos de la propuesta del Ejecutivo.

La votación se produce en un contexto de movilizaciones relacionadas con el acceso a la vivienda. Los participantes de la acampada de la Puerta del Sol han creado “comités de barrio” para impulsar nuevas acciones y han convocado concentraciones para reclamar la aprobación de los decretos.

Además, el Congreso de los Diputados ha preparado un dispositivo de seguridad ante la votación, coincidiendo con una concentración convocada frente al edificio por los participantes en la acampada.