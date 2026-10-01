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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, se reunió el 1 de octubre de 2026 con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo, Sevilla.

Este encuentro institucional permitió a ambos presidentes dialogar sobre cuestiones relevantes y de interés para ambas comunidades autónomas.

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Los detalles específicos de la reunión no han sido divulgados, pero se espera que los frutos de este encuentro contribuyan al fortalecimiento de las relaciones entre Ceuta y Andalucía.