La formación de Carles Puigdemont confirma su rechazo a los textos de la denominada «vía Maricarmen», dejando al Ejecutivo de Pedro Sánchez sin apoyos suficientes para validarlos en el Congreso.

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MADRID.— Junts per Catalunya ha confirmado su decisión de votar «no» a los dos decretos de ley en materia de vivienda presentados por el Gobierno central para su convalidación parlamentaria. La postura del grupo soberanista deja herida de muerte la iniciativa pactada entre el PSOE y Sumar en el marco del conocido como «caso Maricarmen», al no contar el Ejecutivo con la mayoría parlamentaria requerida para su aprobación.

Desde la dirección posconvergente, encabezada en la Cámara Baja por Míriam Nogueras, se justifica el veto al considerar que los textos elaborados por Moncloa constituyen una «chapuza» regulatoria. Asimismo, reprochan al Ejecutivo que tan solo incorporara «cuatro pinceladas» del borrador y de las propuestas remitidas semanas atrás por la formación independentista, desoyendo sus pretensiones de mayor protección para los pequeños propietarios y de respeto al marco competencial autonómico.

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«No vamos a dar el visto bueno a una regulación que genera inseguridad jurídica, desprotege a los pequeños propietarios y no resuelve de fondo el problema del acceso a la vivienda», han señalado fuentes del grupo parlamentario.

Bloqueo en la Cámara Baja y rechazo a la abstención

Con esta negativa confirmada, el Gobierno no logra articular una mayoría viable. Junts ha descartado situarse en la abstención, una opción que tampoco habría bastado para convalidar los decretos debido al equilibrio de votos entre el bloque de la investidura y la oposición liderada por el Partido Popular y Vox.

El revés parlamentario frena de manera directa el despliegue del plan de contingencia en materia de alquiler e intervención de precios ideado por el Gabinete de Pedro Sánchez, reabriendo la brecha sobre las garantías normativas del parque residencial y la estabilidad legislativa del Ejecutivo en el Congreso.