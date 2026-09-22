La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha arremetido este martes contra el PSOE por la postura del Gobierno tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez. Desde la cámara baja, la dirigente morada ha señalado la inacción socialista frente a lo que califica como persecución de la justicia, contraponiendo la reacción actual del Ejecutivo con la falta de respaldo que su formación experimentó en el pasado.

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Durante una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha afirmado que resulta llamativa la «clarividencia» de los socialistas respecto al acoso judicial cuando son ellos los afectados, mientras no mostraron la misma firmeza frente a las investigaciones desarrolladas contra miembros de Podemos por otros instructores como el magistrado Manuel García-Castellón. En este sentido, desde las filas moradas insisten en que el problema del mal uso de la vía judicial debería haberse abordado con anterioridad y no limitarse a denunciarse únicamente cuando perjudica al partido del Gobierno.

Asimismo, Belarra ha aprovechado su comparecencia para redefinir la estrategia del espacio a la izquierda del PSOE, proponiendo la celebración de primarias abiertas para la elección de liderazgos y candidaturas. La líder de Podemos ha defendido que «darle la palabra a la gente» es la única alternativa para resolver el bloqueo del espacio progresista y reconducir la reorganización política tras las recientes tensiones internas.

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