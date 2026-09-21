El Alto Tribunal arranca el debate sobre el recurso del exconseller con la previsión de respaldarlo, una decisión clave que otorgará cobertura legal definitiva al retorno del expresidente catalán.

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El retorno de Carles Puigdemont a España entra en su fase definitiva. El Tribunal Constitucional (TC) inicia este martes las deliberaciones sobre el recurso de amparo presentado por el exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, un fallo cuyo resultado se da prácticamente por hecho en el entorno judicial y político, y que despejará los últimos obstáculos legales para la vuelta del expresidente catalán el próximo mes de octubre.

Un fallo clave para el encaje de la amnistía

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El debate del Alto Tribunal gira en torno al alcance de la Ley de Amnistía y los criterios aplicados por el Tribunal Supremo en relación con el delito de malversación. La estimación del recurso de Turull sentará una doctrina vinculante que desactivará las órdenes de detención pendientes y las medidas cautelares sobre los dirigentes independentistas procesados por el procés.

Fuentes del órgano constitucional dan por seguro el respaldo de la mayoría del pleno a las tesis de la defensa de Turull, fijando el criterio jurídico definitivo que allana la situación procesal de Puigdemont.

Calendario marcado para octubre

Con la resolución del TC en favor del amparo, la defensa de Puigdemont dará por completado el blindaje judicial necesario para coordinar su regreso sin riesgo de detención inmediata a su entrada en territorio español. La previsión que maneja el entorno de Junts sitúa este esperado retorno para el próximo mes de octubre, coincidiendo con la consolidación del nuevo marco normativo fijado por el tribunal garante de la Constitución.