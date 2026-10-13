El tráfico ferroviario entre Madrid y Barcelona sufrió interrupciones este lunes debido a un incendio en la locomotora de un tren AVE a la altura de Ricla, Zaragoza. El tren, que realizaba el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres, se vio obligado a detenerse, afectando a un total de 33 trenes y perjudicando a 12.979 viajeros.

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Renfe informó que el incidente ocurrió alrededor de las 16.05 horas y que los 283 pasajeros a bordo fueron evacuados sin que se reportaran heridos. Los bomberos extinguieron el incendio a media tarde, permitiendo que Adif comenzara el restablecimiento paulatino de la circulación tras verificar el estado de las infraestructuras.

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Demoras en el servicio ferroviario

El incidente provocó que 18 trenes no pudieran salir de su estación de origen y 14 quedaran detenidos en estaciones. Renfe, a través de un comunicado, advirtió que el servicio ferroviario podría presentar alteraciones y demoras en las salidas y llegadas de algunos trenes. A última hora del lunes, se esperaba que todos los trenes detenidos comenzaran a circular a las 23.00 horas.

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Para mitigar el impacto en los usuarios, Renfe habilitó cambios y anulaciones de billetes sin coste adicional y recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus trenes a través de los canales oficiales.

Investigación en curso

Renfe ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer las causas del incendio, que por el momento se desconocen. La empresa pidió disculpas a los pasajeros afectados y enfatizó su compromiso con la seguridad del transporte ferroviario.

El incidente subraya la importancia de los protocolos de seguridad que permitieron la evacuación segura de los pasajeros y la rápida respuesta de los servicios de emergencia para controlar la situación.