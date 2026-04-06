El barómetro de abril muestra una recuperación de los dos grandes partidos tras meses de desgaste, mientras que la extrema derecha se estanca por primera vez en medio año.

El escenario político español recupera el aliento bipartidista. Tras meses marcados por el ascenso meteórico de la derecha radical, el último barómetro de 40dB. para publicado este lunes, confirma una tendencia de retorno hacia las siglas tradicionales. Tanto el PP como el PSOE logran mejorar sus expectativas de voto, aprovechando el desgaste de sus respectivos flancos externos.

El PP lidera, pero el PSOE acorta distancias

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se mantiene como la fuerza más votada con un 31,1% de la estimación de voto. Aunque los populares recuperan casi un punto respecto al mes pasado, siguen por debajo de su resultado en las generales de 2023.

Por su parte, el PSOE experimenta una de sus mayores subidas recientes, situándose en el 28,6%. Los socialistas han logrado frenar la sangría de votos gracias, principalmente, a la captación de antiguos electores de la izquierda alternativa. La distancia entre los dos grandes partidos se queda ahora en 2,5 puntos.

Vox detiene su ascenso tras cinco meses

La gran novedad del sondeo es el estancamiento de Vox. Después de medio año de crecimiento ininterrumpido que lo llevó a rozar máximos históricos, la formación de Santiago Abascal se frena en el 18,7%.

Los analistas apuntan a dos factores clave para este parón:

Contexto internacional: El desgaste por el alineamiento con figuras internacionales en conflictos como el de Oriente Medio. Fidelidad de voto: Aunque sigue siendo el partido con los votantes más convencidos, el PP ha logrado taponar parte de la fuga de votos hacia su derecha.

La izquierda alternativa se debilita

En el bloque de la izquierda, la fragmentación sigue pasando factura. Sumar continúa en su trayectoria descendente y se queda en un 5,8%, lastrado por la transferencia de votos hacia el PSOE (que se ha disparado del 6% al 16% en solo dos meses). Podemos, por su parte, resiste con un 2,7%, pero sin capacidad de momento para condicionar el liderazgo socialista.

En definitiva, los datos de abril dibujan un tablero donde el bloque de la derecha (PP y Vox) sigue sumando una mayoría clara, pero donde el bipartidismo demuestra una resiliencia que parecía olvidada en sondeos anteriores.