La ex vicepresidenta resta importancia a los ‘whatsapps’ de apoyo al exministro revelados por EL MUNDO y asegura que no hay «nada» que involucre al Gobierno en la trama.

La vicepresidenta primera saliente y actual número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha salido al paso este lunes de la polémica generada por la filtración de sus comunicaciones privadas con José Luis Ábalos. Tras la exclusiva de EL MUNDO que desvela mensajes de afecto y respaldo al exministro tras su cese en 2021, Montero ha defendido que se trataba de gestos entre «compañeros» en un momento en el que se ignoraban sus presuntas actividades ilícitas.

Mensajes «cariñosos» sin trasfondo delictivo

En una entrevista en RNE, la ahora candidata socialista a la Junta de Andalucía ha insistido en que esos contactos carecen de relevancia penal. «Son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona», ha subrayado, vinculando el desconocimiento de la trama a que el ‘caso Mascarillas’ solo afloró cuando comenzó la investigación de la UCO.

Montero ha sido tajante al asegurar que en el volcado de los dispositivos de Ábalos —quien se sienta mañana en el banquillo— no existe contenido comprometedor para el resto del gabinete de Pedro Sánchez:

«Nada, absolutamente nada se ha encontrado en las comunicaciones ni de él ni de nadie que involucre a otros miembros del Gobierno».

El «contexto» de la amistad

La exministra de Hacienda ha restado valor a las felicitaciones intercambiadas en 2022, cuando ella ascendió a la vicesecretaría general del PSOE y respondió a Ábalos llamándole «amigo». Según su argumentación, cualquier ciudadano vería sus mensajes malinterpretados si se sacaran de contexto. «¿Quién soporta mensajes de WhatsApp? Porque estos son los que han podido sacar, ningún otro», ha desafiado.

Un respaldo generalizado en el PSOE

La exclusiva no solo afecta a Montero, sino que muestra un cierre de filas de figuras clave del Gobierno cuando Ábalos cayó en desgracia:

Óscar Puente: El actual ministro de Transportes llegó a escribirle en 2021 calificando de «ignominia» las informaciones sobre su vida privada: «Yo sí creo en ti, en que eres una persona recta y decente».

El actual ministro de Transportes llegó a escribirle en 2021 calificando de «ignominia» las informaciones sobre su vida privada: «Yo sí creo en ti, en que eres una persona recta y decente». Otros apoyos: Nombres como Marlaska o Yolanda Díaz también se habrían volcado con él en su salida del Ejecutivo, según la información publicada.

Para Montero, estas muestras de afecto son «relaciones personales» que «tienen toda la lógica» en el marco de la convivencia de partido, desvinculándolas por completo de la red de mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia.