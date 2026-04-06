La nueva entrega de la franquicia de Nintendo e Illumination se posiciona como el mayor éxito cinematográfico en lo que va de 2026, batiendo récords de recaudación durante la Semana Santa.

El fontanero más famoso del mundo lo ha vuelto a hacer. ‘The Super Mario Galaxy Movie’ (Super Mario Galaxy: La película), estrenada globalmente el pasado 1 de abril, ha irrumpido en las salas de cine con una fuerza imparable, alcanzando una recaudación de 372 millones de dólares en su primer fin de semana. Esta cifra no solo la convierte en el estreno más exitoso del año, sino que consolida a la saga como un titán de la animación moderna.

Un éxito global en cifras

El desempeño de la cinta ha sido equilibrado entre el mercado doméstico y el internacional, según los datos proporcionados por Box Office Mojo:

Estados Unidos y Canadá: 190,1 millones de dólares.

190,1 millones de dólares. Mercado Internacional (80 países): 182,4 millones de dólares.

Con estos resultados, Mario se convierte en la única franquicia de animación basada en videojuegos que logra situar dos títulos por encima de los 350 millones de dólares en su debut. Cabe recordar que la primera entrega, lanzada en 2023, inició su camino con 375 millones y terminó recaudando un total de 1.300 millones de dólares a nivel mundial.

En el Olimpo de la animación

El impacto de Super Mario Galaxy ha reescrito las listas históricas. Según informa The Hollywood Reporter, este lanzamiento se sitúa como:

El quinto mejor estreno de la historia para una película de animación. El cuarto mejor debut para un estudio de Hollywood, quedando solo por detrás de gigantes como Zootopia 2, Moana 2 y la primera entrega de Super Mario.

«La película no solo apela a la nostalgia, sino que expande el universo visual de Nintendo de una forma que ha cautivado a todas las generaciones», destacan analistas de la industria tras el preestreno mundial celebrado en Kyoto el pasado marzo.

El resto de la cartelera: Ryan Gosling y Zendaya ceden terreno

El huracán de Nintendo ha desplazado a otros grandes estrenos de la temporada:

‘Project Hail Mary’ (Proyecto Salvación): Tras dos semanas de liderazgo absoluto, la cinta de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling baja al segundo puesto. Sin embargo, mantiene un ritmo sólido con un acumulado global de 420 millones de dólares .

Tras dos semanas de liderazgo absoluto, la cinta de ciencia ficción protagonizada por baja al segundo puesto. Sin embargo, mantiene un ritmo sólido con un acumulado global de . ‘The Drama’: La comedia negra liderada por Zendaya y Robert Pattinson ocupa el tercer lugar. En su debut durante esta Semana Santa, ha logrado 26 millones de dólares a nivel mundial, demostrando un interés sostenido por el cine de autor con grandes estrellas.

La comedia negra liderada por ocupa el tercer lugar. En su debut durante esta Semana Santa, ha logrado a nivel mundial, demostrando un interés sostenido por el cine de autor con grandes estrellas. ‘Hoppers’ y ‘Reminders of Him’: En los puestos inferiores se mantienen la apuesta de Pixar, Hoppers, que ya acumula una impresionante cifra de 512 millones de dólares en total, y el drama romántico No te olvidaré, que alcanza los 79 millones.

Con este panorama, la industria del cine confirma un primer trimestre de 2026 extremadamente lucrativo, liderado por la animación y las adaptaciones de grandes propiedades intelectuales.