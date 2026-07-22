El precio de la luz para hoy, jueves 23 de julio de 2026, viene marcado por el Semáforo Selectra en ROJO 🔴. Según la fuente, el precio medio de la jornada es de 0,1946 €/kWh, un dato que ya anticipa que no es el día para ajustar el consumo a la ligera.

La señal roja se entiende mejor con las horas: la hora más barata está entre 15-16 h y la hora a evitar es 21-22 h. Con estos dos puntos como referencia, se puede organizar el gasto del hogar para que la factura no se dispare.

Horas clave para ahorrar: compra tu consumo en la franja buena

Si hoy quieres gastar lo justo y en el momento adecuado, centra los consumos intensivos cuando el precio cae. La hora más barata del día es 15-16 h. En el lado contrario, 21-22 h es la franja a evitar, donde se concentra el peor momento de la jornada.

Entre medias, el objetivo es sencillo: desplazar tareas como el lavavajillas, la lavadora o el uso del horno hacia la ventana más barata (15-16 h) y reducir lo posible el consumo justo cuando marca el aviso (21-22 h).

Cómo evoluciona el precio por tramos del día

Madrugada y primeras horas: con la información horaria completa no disponible en este momento, la mejor estrategia es planificar desde el objetivo del día (evitar la franja mala y reforzar la buena de la tarde). En jornadas como la de hoy, suele ser más eficiente mantener consumos básicos y reservar los usos grandes para cuando el precio sea más favorable.

Mañana: la referencia de hoy es que hay un tramo claramente ventajoso más adelante (15-16 h). Por eso, si puedes elegir, intenta que las cargas más exigentes no dependan de la primera parte del día y se queden para la ventana recomendada.

Tarde: aquí aparece la oportunidad. La hora más barata es 15-16 h, por lo que es el mejor momento para programar el ciclo del lavavajillas o la lavadora y, en general, concentrar el consumo que te sea posible.

Noche: la jornada advierte de un pico en el tramo 21-22 h. Para ahorrar, conviene ajustar hábitos: evita que los electrodomésticos de ciclo largo coincidan con esa franja y prioriza consumos ligeros.

Precio de la luz por horas (24 franjas)