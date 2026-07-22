Ceuta amanece con diferencias claras en el precio del combustible. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hoy se han analizado 10 estaciones, con un promedio de 1,506 €/l para la Gasolina 95 (rango: 1,478–1,518). La Gasolina 98 marca un promedio de 1,545 €/l, mientras que el Gasóleo A se sitúa en 1,528 €/l (rango: 1,508–1,538).
Si estás repostando estos días, lo más práctico es comparar: en la ciudad, unos pocos céntimos pueden suponer bastante a final de mes. Aquí tienes las ofertas más destacadas y dónde pagar más.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1,478 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,478 €/l
- ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,499 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1,499 €/l
- SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1,517 €/l
Gasolina 98
- ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,539 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1,539 €/l
- SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1,547 €/l
- SHELL (Avenida Martínez Catena, 6): 1,547 €/l
- SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1,547 €/l
Diésel
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1,508 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,508 €/l
- ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,519 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1,519 €/l
- SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1,537 €/l
Las más caras
Cuando toca repostar sin tiempo para comparar, conviene saber dónde están los máximos. En el análisis de hoy, las gasolineras más caras en Gasolina 95 son:
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1,518 €/l
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1,517 €/l
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,517 €/l
La foto general es clara: hay margen para ajustar el gasto si eliges la estación adecuada dentro de la ciudad.
Consejos
- Comprueba antes de repostar: con rangos como los de la Gasolina 95 (1,478–1,518), la diferencia existe y se nota.
- Si usas diésel, mira el Gasóleo A: hoy el mínimo está en 1,508 €/l y el máximo en 1,538 €/l.
- Calcula el “céntimo” total: si repostas 30–50 litros, una variación de varios céntimos por litro puede cambiar el coste final.
- Ten en cuenta la comodidad del trayecto: compara precios, pero valora si el desvío compensa frente a la estación más cercana.
Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.