Ceuta amanece con diferencias claras en el precio del combustible. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hoy se han analizado 10 estaciones, con un promedio de 1,506 €/l para la Gasolina 95 (rango: 1,478–1,518). La Gasolina 98 marca un promedio de 1,545 €/l, mientras que el Gasóleo A se sitúa en 1,528 €/l (rango: 1,508–1,538).

Si estás repostando estos días, lo más práctico es comparar: en la ciudad, unos pocos céntimos pueden suponer bastante a final de mes. Aquí tienes las ofertas más destacadas y dónde pagar más.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1,478 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,478 €/l

(Avenida González Tablas s/n): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,499 €/l

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1,499 €/l

(Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1,517 €/l

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,539 €/l

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1,539 €/l

(Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1,547 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6): 1,547 €/l

(Avenida Martínez Catena, 6): SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1,547 €/l

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1,508 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,508 €/l

(Avenida González Tablas s/n): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,519 €/l

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1,519 €/l

(Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1,537 €/l

Las más caras

Cuando toca repostar sin tiempo para comparar, conviene saber dónde están los máximos. En el análisis de hoy, las gasolineras más caras en Gasolina 95 son:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1,518 €/l

(Avenida Juan de Borbón, 27): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1,517 €/l

(Avenida Cañonero Dato, 10): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,517 €/l

La foto general es clara: hay margen para ajustar el gasto si eliges la estación adecuada dentro de la ciudad.

Consejos

Comprueba antes de repostar: con rangos como los de la Gasolina 95 (1,478–1,518), la diferencia existe y se nota.

con rangos como los de la Gasolina 95 (1,478–1,518), la diferencia existe y se nota. Si usas diésel, mira el Gasóleo A: hoy el mínimo está en 1,508 €/l y el máximo en 1,538 €/l .

hoy el mínimo está en y el máximo en . Calcula el “céntimo” total: si repostas 30–50 litros, una variación de varios céntimos por litro puede cambiar el coste final.

si repostas 30–50 litros, una variación de varios céntimos por litro puede cambiar el coste final. Ten en cuenta la comodidad del trayecto: compara precios, pero valora si el desvío compensa frente a la estación más cercana.

Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.